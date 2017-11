Week 11 early inactives

Getty Images

Every week we bring you all the inactives from the early games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of the 1 p.m. ET kickoffs.

Buccaneers at Dolphins

Buccaneers: QB Jameis Winston, CB Vernon Hargreaves, DE William Gholston, OL Caleb Benenoch, C Joe Hawley, DT Sealver Siliga, TE Luke Stocker

Dolphins: QB David Fales, CB Jordan Lucas, CB Torry McTyer, LB Stephone Anthony, G Isaac Asiata, T Zach Sterup, WR Rashawn Scott

Lions at Bears

Lions: DE Ziggy Ansah, RB Dwayne Washington, OL Emmett Cleary, OL Don Barclay, LB Jalen Reeves-Maybin, RB Tion Green, WR Jace Billingsley

Bears: LB Danny Trevathan, TE Dion Sims, CB Bryce Callahan, QB Mark Sanchez, RB Taquan Mizzell, OL Tom Compton, DL John Jenkins

Jaguars at Browns

Jaguars: WR Allen Hurns, DB Jalen Myrick, LB Blair Brown, DT Eli Ankou, OL William Poehls, G Patrick Omameh, T Jermey Parnell

Browns: QB Kevin Hogan, WR Bryce Treggs, DB Darius Hillary, OL Marcus Martin, TE Matt Lengel, DL T.Y. McGill, DL Caleb Brantley

Ravens at Packers

Ravens: WR Breshad Perriman, RB Terrance West, CB Jaylen Hill, T Ronnie Stanley, G Maurquice Shakir, DE Bronson Kaufusi, DE Chris Wormley

Packers: S Morgan Burnett, RB Aaron Jones, RB Ty Montgomery, CB Kevin King, OL Adam Pankey, LB Chris Odom, DL Montravious Adams

Cardinals at Texans

Cardinals: DT Corey Peters, QB Matt Barkley, WR Chad Williams, S Harlan Miller, RB Bruce Ellington, LB Bryson Albright, OL Max Tuerk

Texans: WR Will Fuller, T Julien Davenport, LB Dylan Cole, QB Josh Johnson, RB Alfred Blue, C Greg Mancz, DT Chunky Clements

Rams at Vikings

Rams: RB Malcolm Brown, QB Brandon Allen, RB Justin Davis, T Cornelius Lucas, TE Derek Carrier, CB Troy Hill, LB Ejuan Price

Vikings: T Mike Remmers, S Andrew Sendejo, QB Kyle Sloter, WR Stacy Coley, RB Mack Brown, T Aviante Collins, DE Brian Robison

Redskins at Saints

Redskins: TE Jordan Reed, WR Terrelle Pryor, C Spencer Long, CB Quinton Dunbar, OL Arie Kouandjio, DL Caraun Reid, WR Brian Quick

Saints: LB A.J. Klein, S Kenny Vaccaro, QB Taysom Hill, RB Jonathan Williams, OL Cameron Tom, WR Austin Carr, DE Al-Quadin Muhammad

Chiefs at Giants

Chiefs: LB Tamba Hali, WR Albert Wilson, LB Dee Ford, DE Allen Bailey, QB Tyler Bray, OL Jordan Devey, OL Parker Ehinger

Giants: T Justin Pugh, LB B.J. Goodson, WR Sterling Shepard, CB Eli Apple, QB Davis Webb, LB Kelvin Sheppard, OL John Greco