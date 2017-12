Week 15 early inactives

AP

Every week we bring you all the inactives from the early games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of the 1 p.m. ET kickoffs.

Dolphins at Bills

Dolphins: G Jermon Bushrod, QB Matt Moore, RB Damien Williams, S Michael Thomas, CB Cordrea Tankersley, DE Andre Branch, G Isaac Asiata

Bills: G John Miller, QB Nathan Peterman, RB Mike Tolbert, CB Breon Borders, T Conor McDermott, TE Khari Lee, WR Brandon Reilly

Packers at Panthers

Packers: CB Davon House, CB Demetri Goodson, T Ulrick John, OL Adam Pankey, WR Michael Clark, DL Montravius Adams, LB Chris Odom

Panthers: LB Shaq Thompson, G Trai Turner, CB Captain Munnerlyn, QB Garrett Gilbert, FB Alex Armah, DE Zach Moore, C Tyler Larsen

Ravens at Browns

Ravens: RB Terrance West, LB Tim Williams, G Jermaine Eluemunor, G Maurquice Shakir, CB Stanley Jean-Baptiste, DE Chris Wormley, DE Bronson Kaufusi

Browns: QB Cody Kessler, DB Briean Boddy-Calhoun, DB Justin Currie, OL Marcus Martin, OL Geoff Gray, WR Matt Hazel, TE Matt Lengel

Texans at Jaguars

Texans: LB Jelani Jenkins, T Kendall Lamm, WR Braxton Miller, QB Tom Savage, CB Treston Decoud, TE MyCole Pruitt, LB Ufomba Kamalu

Jaguars: RB Leonard Fournette, WR Allen Hurns, WR Larry Pinkard, DT Eli Ankou, OL Chris Reed, OL Josh Walker, OL William Poehls

Bengals at Vikings

Bengals: RB Joe Mixon, LB Vontaze Burfict, LB Nick Vigil, CB Dre Kirkpatrick, OL Christian Westerman, DT Josh Tupou, WR Tyler Boyd

Vikings: CB Mackensie Alexander, QB Kyle Sloter, WR Stacy Coley, T Riley Reiff, DE Tashawn Bower, DT Jaleel Johnson, RB Mack Brown

Jets at Saints

Jets: DE Muhammad Wilkerson, CB Jeremy Clark, CB Derrick Jones, RB Akeem Judd, LB Freddie Bishop, OL Ben Ijalana, OL Jonotthan Harrison

Saints: DE Trey Hendrickson, LB A.J. Klein, WR Ted Ginn Jr., RB Jonathan Williams, WR Austin Carr, C Cameron Tom, LB Jonathan Freeny

Eagles at Giants

Eagles: CB Rasul Douglas, LB Dannell Ellerbe, WR Marcus Johnson, DL Steven Means, DL Elijah Qualls, RB Wendell Smallwood, G Stefan Wisniewski

Giants: S Nat Berhe, WR Travis Rudolph, RB Paul Perkins, LB Jeremy Cash, OL Damien Mama, WR Hunter Sharp, QB Davis Webb

Cardinals at Redskins

Cardinals: WR John Brown, G Earl Watford, LB Gabe Martin, QB Matt Barkley, DL Josh Mauro, CB C.J. Goodwin, TE Jermaine Gresham

Redskins: LB Zach Brown, S Montae Nicholson, WR Robert Davis, G Kyle Kalis, T Trent Williams, C Demetrius Rhaney, DL Terrell McClain