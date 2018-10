Week Six early inactives

AP

Every week we bring you all the inactives from the early games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of the 1 p.m. ET kickoffs.

Bears at Dolphins

Bears: CB Marcus Cooper, FB Michael Burton, LB Kylie Fitts, OL Rashaad Coward, OL Bryan Witzmann, WR Javon Wims, DL Nick Williams

Dolphins: QB Ryan Tannehill, RB Kalen Ballage, CB Bobby McCain, LB Martrell Spaight, TE A.J. Derby, DE Charles Harris, DE Cameron Wake

Colts at Jets

Colts: WR T.Y. Hilton, S Clayton Geathers, TE Jack Doyle, DT Denico Autry, T Denzelle Good, DT Margus Hunt, CB Arthur Maulet

Jets: CB Buster Skrine, WR Charone Peake, LB Tarell Basham, DL Foley Fatukasi, CB Trumaine Johnson, CB Derrick Jones, LB Kevin Pierre-Louis

Chargers at Browns

Chargers: DE Joey Bosa, WR Travis Benjamin, LB Kyzir White, K Caleb Sturgis, LB Jatavis Brown, C Cole Toner, T Joe Barksdale

Browns: WR Rashard Higgins, LB Tanner Vallejo, QB Drew Stanton, WR Breshad Perriman, DB Tavierre Thomas, OL Chris Hubbard, DL Carl Davis

Bills at Texans

Bills: QB Derek Anderson, CB Ryan Lewis, RB Marcus Murphy, LB Julian Stanford, OL Ike Boettger, OL Conor McDermott, OL Wyatt Teller

Texans: CB Aaron Colvin, LB Brian Peters, WR Vyncint Smith, LB Daeshon Hall, T David Sharpe, DE Carlos Watkins, DE Christian Covington

Buccaneers at Falcons

Buccaneers: QB Ryan Griffin, CB Carlton Davis, RB Shaun Wilson, DT Rakeem Nunez-Roches, DE Noah Spence, OL Alex Cappa, OL Mike Liedtke

Falcons: RB Devonta Freeman, DE Derrick Shelby, DT Grady Jarrett, RB Brian Hill, CB Blidi Wreh-Wilson, OL Zac Kerin, OL Matt Gono

Cardinals at Vikings

Cardinals: QB Sam Bradford, WR Kendall Wright, WR Trent Sherfield, RB T.J. Logan, OL Blaine Clausell, OL Korey Cunningham, DL Ifeadi Odenigho

Vikings: DE Everson Griffen, DE Tashawn Bower, T Riley Reiff, S Andrew Sendejo, RB Dalvin Cook, QB Kyle Sloter, LB Devante Downs

Seahawks vs. Raiders (In London)

Seahawks: RB C.J. Prosise, S T.J. Green, LB K.J. Wright, TE Nick Vannett, DE Rasheem Green, DE Dion Jordan, G Jordan Simmons

Raiders: G Kelechi Osemele, S Karl Joseph, WR Brandon LaFell, CB Nick Nelson, DL Frostee Rucker, OL Ian Silberman, RB DeAndre Washington

Panthers at Washington

Panthers: WR Damiere Byrd, LB Andre Smith, DE Marquis Haynes, CB Corn Elder, G Brendan Mahon, DE Bryan Cox Jr., RB Cameron Artis-Payne

Washington: S Troy Apke, RB Chris Thompson, CB Adonis Alexander, OL Geron Christian, G Shawn Lauvao, WR Jamison Crowder, DL Caleb Brantley

Steelers at Bengals

Steelers: S Morgan Burnett, WR Darrius Heyward-Bey, QB Mason Rudolph, S Marcus Allen, LB L.J. Fort, DE L.T. Walton, T Zach Banner

Bengals: RB Giovani Bernard, C Billy Price, TE Tyler Kroft, WR John Ross, WR Auden Tate, OL Cedric Ogbuehi, DT Adolphus Washington