Week 14 early inactives

Every week we bring you all the inactives from the early games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of the 1 p.m. ET kickoffs.

Panthers at Browns

Panthers: K Graham Gano, CB Lorenzo Doss, WR Mose Frazier, DE Marquis Haynes, RB Travaris Cadet, LB Andre Smith, DT Vernon Butler

Browns: CB Denzel Ward, OL Austin Corbett, QB Drew Stanton, DB Phillip Gaines, OL Desmond Harrison, DL Chad Thomas, DL Carl Davis

Jets at Bills

Jets: QB Davis Webb, WR Deontay Burnett, CB Derrick Jones, CB Jeremy Clark, OL Ben Braden, DL Bronson Kaufusi, DL Foley Fatukasi

Bills: QB Derek Anderson, CB Taron Johnson, WR Da'Mari Scott, TE Jason Croom, G Vladimir Ducasse, G Ike Boettger, DE Mike Love

Falcons at Packers

Falcons: TE Logan Paulsen, K Giorgio Tavecchio, FB Ricky Ortiz, CB Blidi Wreh-Wilson, LB Bruce Carter, T Matt Gono, DT Justin Zimmer

Packers: S Raven Greene, QB Tim Boyle, DB Natrell Jamerson, G Lane Taylor, G Byron Bell, T Bryan Bulaga, LB Kendall Donnerson, DL James Looney

Ravens at Chiefs

Ravens: QB Joe Flacco, WR Jordan Lasley, S Tony Jefferson, FB/DL Patrick Ricard, LB Tim Williams, OL Alex Lewis, DT Zach Sieler

Chiefs: S Eric Berry, WR Sammy Watkins, WR Kelvin Benjamin, RB Charcandrick West, OL Jimmy Murray, TE Deon Yelder, OL Kahlil McKenzie

Patriots at Dolphins

Patriots: OL James Ferentz, CB Duke Dawson, CB Keion Crossen, DL Danny Shelton, DE Keionta Davis, TE Dwayne Allen, DE Derek Rivers

Dolphins: CB Xavien Howard, OL Jake Brendel, QB David Fales, G Isaac Asiata, T Zach Sterup, DE Jonathan Woodard, WR Isaiah Ford

Saints at Buccaneers

Saints: T Terron Armstead, WR Brandon Marshall, TE Dan Arnold, LB Manti Te'o, C Will Clapp, DE Trey Hendrickson, DL Mitchell Loewen

Buccaneers: WR DeSean Jackson, S Justin Evans, S Isaiah Johnson, QB Ryan Griffin, CB Carlton Davis, LB Riley Bullough, DT Rakeem Nuñez-Roches

Giants at Washington

Giants: WR Odell Beckham, QB Alex Tanney, DB Tony Lippett, DB Kenny Ladler, C Evan Brown, TE Garrett Dickerson, DT John Jenkins

Washington: LB Ryan Anderson, OL Tony Bergstrom, QB Colt McCoy, RB Samaje Perine, RB Kapri Bibbs, C Demetrius Rhaney, DL Caleb Brantley

Colts at Texans

Colts: TE Mo Alie-Cox, WR Dontrelle Inman, C Ryan Kelly, S Mike Mitchell, RB Jonathan Williams, T Le’Raven Clark, DT Hasaan Ridgeway

Texans: G Zach Fulton, CB Deante Burton, WR Keke Coutee, RB D’Onta Foreman, DE Joel Heath, WR Vyncint Smith, DE Carlos Watkins