PFT’s second-round mock draft

Round 1 of the 2019 NFL draft ended with plenty of talent still available, including five players still in the green room. Now we have some thoughts on the names you’ll hear during Round 2 on Friday night,

Here’s our best guess at what Round 2 will look like:

33. Cardinals: Jawaan Taylor, OT, Florida.

34. Colts: A.J. Brown, WR, Mississippi.

35. Raiders: Drew Lock, QB, Missouri.

36. 49ers: Cody Ford, OL, Oklahoma.

37. Seahawks: Greedy Williams, CB, LSU.

38. Jaguars: Jaylon Ferguson, EDGE, Louisiana Tech.

39. Buccaneers: Byron Murphy, CB, Washington.

40. Bills: Erik McCoy, OG, Texas A&M.

41. Broncos: D.K. Metcalf, WR, Mississippi.

42. Bengals: Irv Smith, TE, Alabama.

43. Lions: Greg Little, OT, Mississippi.

44. Packers: Deebo Samuel, WR, Clemson.

45. Rams: Chauncey Gardner-Johnson, S, Florida.

46. Colts: Lonnie Johnson, CB, Kentucky.

47. Panthers: Parris Campbell, WR, Ohio State.

48. Dolphins: Mack Wilson, LB, Alabama.

49. Browns: Nasir Adderley, S, Delaware.

50. Vikings: Rock Ya Sin, CB, Temple.

51. Titans: Dalton Risner, G, Kansas State.

52. Broncos: Will Grier, QB, West Virginia.

53. Eagles: Jachai Polite, EDGE, Florida.

54. Texans: Elgton Jenkins, OL, Mississippi State.

55. Texans: Joejuan Williams, CB, Vanderbilt.

56. Patriots: Germaine Pratt, LB, North Carolina State

57. Eagles: Isaiah Johnson, CB, Houston.

58. Cowboys: Damien Harris, RB, Alabama.

59. Colts: Julian Love, CB, Notre Dame.

60. Chargers: Trayvon Mullen, CB, Clemson.

61. Chiefs: Chase Winovich, EDGE, Michigan.

62. Saints: Jace Sternberger, TE, Texas A&M.

63. Chiefs: Taylor Rapp, S, Washington.

64. Patriots: Hunter Renfrow, WR, Clemson.