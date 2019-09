Week One early inactives

Getty Images

Every week we bring you all the inactives from the early games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of the 1 p.m. ET kickoffs.

Washington at Eagles

Washington: RB Adrian Peterson, TE Jordan Reed, QB Colt McCoy, CB Fabian Moreau, OL Ross Pierschbacher, OL Wes Martin, DL Treyvon Hester

Eagles: QB Nate Sudfeld, T Jordan Mailata, LB Kamu Grugier-Hill, OL Matt Pryor, OL Nate Herbig, DL Shareef Miller, DE Daeshon Hall

Rams at Panthers

Rams: WR Nsimba Webster, CB David Long, LB Ogbonnia Okoronkwo, C Coleman Shelton, T Bobby Evans, TE Johnny Mundt, DT Greg Gaines

Panthers: DE Bruce Irvin, T Greg Little, DT Vernon Butler, QB Will Grier, WR Brandon Zylstra, OL Brandon Greene, LB Jordan Kunaszyk

Titans at Browns

Titans: LB Reggie Gilbert, OL Kevin Pamphile, CB Tye Smith, RB Dalyn Dawkins, LB David Long, OL Nate Davis, DL Matt Dickerson

Browns: QB Garrett Gilbert, WR Taywan Taylor, LB Sione Takitaki, LB Genard Avery, OL Austin Corbett, OL Wyatt Teller, TE Ricky Seals-Jones

Chiefs at Jaguars

Chiefs: S Jordan Lucas, LB Reggie Ragland, OL Ryan Hunter, OL Nick Allegretti, OL Martinas Rankin, TE Deon Yelder, DL Khalen Saunders

Jaguars: T Cam Robinson, T Cedric Ogbuehi, TE Josh Oliver, DT Marcell Dareus, WR C.J. Board, RB Devine Ozigbo, LB Austin Calitro

Ravens at Dolphins

Ravens: QB Trace McSorley, OL Greg Senat, OL Ben Powers, WR Jaleel Scott, LB Otaro Alaka, DT Daylon Mack, LB Jaylon Ferguson

Dolphins: CB Ken Webster, RB Myles Gaskin, RB Patrick Laird, G Shaq Calhoun, OL Chris Reed, T Isaiah Prince, LB Trent Harris

Falcons at Vikings

Falcons: T Matt Gono, DT Deadrin Senat, G Jamon Brown, RB Qadree Ollison, CB Jordan Miller, RB Brian Hill, WR Olamide Zaccheaus

Vikings: CB Mike Hughes, WR Josh Doctson, G Dru Samia, T Oli Udoh, TE Tyler Conklin, DT Jalyn Holmes, DT Armon Watts

Bills at Jets

Bills: WR Andre Roberts, TE Tyler Kroft, S Dean Marlowe S Jaquan Johnson, OL Ike Boettger, OL Conor McDermott, OL Ryan Bates

Jets: RB Bilal Powell, DB Bennett Jackson, DL John Franklin-Myers, OL Chuma Edoga, DL Folorunso Fatukasi, DL Nathan Shepherd, DL Kyle Phillips