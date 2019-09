Week Four early inactives

Getty Images

Every week we bring you all the inactives from the early games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of the 1 p.m. ET kickoffs.

Raiders at Colts

Raiders: WR Dwayne Harris, G Gabe Jackson, LB Dakota Allen, QB DeShone Kizer, DE Benson Mayowa, WR J.J. Nelson, T Brandon Parker

Colts: WR T.Y. Hilton, LB Darius Leonard, S Malik Hooker, DT Tyquan Lewis, OL Le'Raven Clark, TE Hale Hentges, RB Jonathan Williams

Patriots at Bills

Patriots: LB Dont'a Hightower, RB Damien Harris, T Caleb Benenoch, T Korey Cunningham, QB Cody Kessler, DT Byron Cowart, CB Joejuan Williams

Bills: TE Tyler Kroft, LB Corey Thompson, RB Devin Singletary, WR Robert Foster, T Conor McDermott, G Spencer Long, CB Taron Johnson

Titans at Falcons

Titans: G Kevin Pamphile, LB Sharif Finch, TE Anthony Firkser, DL Matt Dickerson, OL Aaron Stinnie, LB David Long, CB Tye Smith

Falcons: RB Kenjon Barner, OL Matt Gono, CB Jordan Miller, RB Qadree Ollison, DL Deadrin Senat, OL John Wetzel, WR Olamide Zaccheaus

Browns at Ravens

Browns: T Kendall Lamm, CB Denzel Ward, CB Greedy Williams, S Morgan Burnett, S Sheldrick Redwine, WR Rashard Higgins, DE Genard Avery

Ravens: CB Jimmy Smith, S Brynden Trawick, QB Trace McSorley, WR Jaleel Scott, G Ben Powers, DL Brandon Williams

Chiefs at Lions

Chiefs: WR Tyreek Hill, RB Damien Williams, T Eric Fisher, OL Greg Senat, OL Nick Allegretti, OL Martinas Rankin, DL Khalen Saunders

Lions: DT Mike Daniels, CB Darius Slay, DL Da'shawn Hand, WR Danny Amendola, OL Beau Benzschawel, OL Oday Aboushi, RB Paul Perkins

Panthers at Texans

Panthers: QB Cam Newton, G Trai Turner, CB Dontae Jackson, DL Kawann Short, OL Bryan Witzmann, WR Brandon Zylstra, LB Jordan Kunaszyk

Texans: T Seantrel Henderson, TE Jerell Adams, TE Logan Paulsen, ILB Tyrell Adams, CB Xavier Crawford, QB Alex McGough, DE Charles Omenihu

Chargers at Dolphins

Chargers: K Michael Badgley, TE Hunter Henry, WR Mike Williams, TE Virgil Green, RB Justin Jackson, QB Easton Stick, WR Travis Benjamin

Dolphins: WR Allen Hurns, CB Jomal Wiltz, WR Albert Wilson, S Bobby McCain, RB Myles Gaskin, OL Keaton Sutherland, OL Jesse Davis

Washington at Giants

Washington: C Chase Roullier, TE Jordan Reed, WR Terry McLaurin, G Brandon Scherff, QB Colt McCoy, CB Aaron Colvin, LB Cassanova McKinzy

Giants: RB Saquon Barkley, LB Alex Ogletree, LB Tae Davis, QB Alex Tanney, T Eric Smith, TE Kaden Smith, T Chad Slade