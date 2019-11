Week 10 early inactives

Getty Images

Every week we bring you all the inactives from the 1 p.m. ET games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of kickoff.

Giants at Jets

Giants: TE Evan Engram, WR Sterling Shepard, C Jon Halapio, T Mike Remmers, OL Chad Slade, LB Chris Peace, QB Alex Tanney

Jets: LB C.J. Mosley, C Ryan Kalil, LB Neville Hewitt, OL Conor McDermott, CB Darryl Roberts, DL Jordan Willis, S Blake Countess

Lions at Bears

Lions: QB Matthew Stafford, DL Da'shawn Hand, S Miles Killebrew, S Tracy Walker, CB Michael Jackson, G Beau Benzschawel, DE Romeo Okwara

Bears: LB Isaiah Irving, DB Duke Shelley, LB Josh Woods, OL Alex Bars, TE Adam Shaheen, DL Abdullah Anderson, WR Riley Ridley

Ravens at Bengals

Ravens: CB Cyrus Jones, WR Chris Moore, WR Jaleel Scott, DT Daylon Mack, DL Ufomba Kamalu, G Ben Powers, QB Trace McSorley

Bengals: WR A.J. Green, T Cordy Glenn, CB Dre Kirkpatrick, G Alex Redmond, CB Torry McTyer, OL Fred Johnson, QB Jake Dolegala

Bills at Browns

Bills: WR Duke Williams, RB T.J. Yeldon, OL Ike Boettger, OL Ryan Bates, TE Tommy Sweeney, DT Vincent Taylor, S Dean Marlowe

Browns: DE Olivier Vernon, S Eric Murray, WR Taywan Taylor, WR Antonio Callaway, CB Robert Jackson, T Kendall Lamm, TE Ricky Seals-Jones

Falcons at Saints

Falcons: DE John Cominsky, OL Wes Schweitzer, CB Desmond Trufant, S Jamal Carter, OL Matt Gono, WR Brandon Powell, DL Deadrin Senat

Saints: CB Patrick Robinson, S Saquan Hampton, C Nick Easton, T Ethan Greenidge, WR Austin Carr, TE Dan Arnold, DE Carl Granderson

Cardinals at Buccaneers

Cardinals: RB Chase Edmonds, DE Zach Allen, CB Tramaine Brock, T Justin Murray, S Deionte Thompson, WR Damiere Byrd, OL Lamont Gaillard

Buccaneers: CB Carlton Davis, LB Carl Nassib, LB Anthony Nelson, S Darian Stewart, C Nate Trewyn, T Jerald Hawkins, TE Jordan Leggett

Chiefs at Titans

Chiefs: T Eric Fisher, DE Alex Okafor, RB LeSean McCoy, OL Laurent Duvernay-Tardif, DL Mike Pennell, CB Kendall Fuller, QB Chad Henne

Titans: TE Delanie Walker, DT Jurrell Casey, LB Jayon Brown, WR Corey Davis, CB Tye Smith, OL Kevin Pamphile, OL Hroniss Grasu