Week 14 early inactives

Every week we bring you all the inactives from the 1 p.m. ET games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of kickoff.

Lions at Vikings

Lions: CB Jamal Agnew, QB Matthew Stafford, DL Da'shawn Hand, DL Austin Bryant, CB Michael Jackson, G Oday Aboushi, G Beau Benzschawel

Vikings: WR Adam Thielen, T Oli Udoh, T Aviante Collins, G Dru Samia, DT Jalyn Holmes, DT Hercules Mata’afa, LB Cameron Smith

Bengals at Browns

Bengals: WR A.J. Green, QB Jake Dolegala, CB Torry McTyer, G John Jerry, TE Mason Schreck, DE Sam Hubbard, OT Isaiah Prince

Browns: WR Taywan Taylor, S Eric Murray, DE Olivier Vernon, T Chris Hubbard, TE Pharaoh Brown, TE Demetrius Harris, DT Justin Zimmer

Ravens at Bills

Ravens: QB Trace McSorley, WR Jaleel Scott, CB Anthony Averett, CB Iman Marshall, C Hroniss Grasu, DT Justin Ellis, G Ben Powers

Bills: RB T.J. Yeldon, WR Duke Williams, TE Tommy Sweeney, T Ty Nsekhe, OL Ike Boettger, DT Vincent Taylor, S Dean Marlowe

Panthers at Falcons

Panthers: TE Greg Olsen, T Greg Little, DE Christian Miller, DT Woodrow Hamilton, OL Chris Reed, DT Stacy McGee, CB Corn Elder

Falcons: WR Brandon Powell, S Sharrod Neasman, DE John Cominsky, G Jamon Brown, T Ty Sambrailo, G James Carpenter, T Deadrin Senat

Washington at Packers

Washington: WR Paul Richardson, QB Colt McCoy, WR Trey Quinn, LB Josh Harvey-Clemons, CB Aaron Colvin, LB Chris Odom, C Ross Pierschbacher

Packers: WR Ryan Grant, CB Kevin King, RB Dexter Williams, CB Tony Brown, CB Ka’dar Hollman, OL Adam Pankey, T Yosh Nijmans

Broncos at Texans

Broncos: WR Juwann Winfree, CB Shakial Taylor, C Patrick Morris, LB Malik Reed, OL Ron Leary, OL Calvin Anderson, DL Jonathan Harris

Texans: WR Steven Mitchell, WR Will Fuller, S Mike Adams, CB Cornell Armstrong, RB Taiwan Jones, DE Carlos Watkins, DL Eddie Vanderdoes

49ers at Saints

49ers: DL Jullian Taylor, S Jaquiski Tartt, TE Levine Toilolo, QB C.J. Beathard, WR Dante Pettis, WR Marquise Goodwin, RB Jeff Wilson

Saints: CB Patrick Robinson, DB Saquan Hampton, FB Zach Line, LB A.J. Klein, LB Kiko Alonso, OL Will Clapp, OL Andrus Peat

Dolphins at Jets

Dolphins: CB Linden Stephens, G Shaq Calhoun, OL Evan Brown, WR Trevor Davis, DT Zach Sieler, DE Taco Charlton, LB Trent Harris

Jets: CB Arthur Maulet, RB Le'Veon Bell, S Jamal Adams, CB Brian Poole, LB Paul Worrilow, S Matthias Farley, T Chuma Edoga

Colts at Buccaneers

Colts: OL Le’Raven Clark, DT Trevon Coley, WR T.Y. Hilton, QB Chad Kelly, CB Kenny Moore, LB E.J. Speed, K Adam Vinatieri

Buccaneers: G Alex Cappa, LB Kahzin Daniels, T Jerald Hawkins, TE Jordan Leggett, RB T.J. Logan, WR Scotty Miller, LB Anthony Nelson