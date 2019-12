Week 16 early inactives

Getty Images

Every week we bring you all the inactives from the 1 p.m. ET games in one post, constantly updated with the latest information. Check back to see the full list as it becomes available 90 minutes ahead of kickoff.

Saints at Titans

Saints: G Andrus Peat, LB Kiko Alonso, S Vonn Bell, G Larry Warford, OL Ethan Greenidge, DE Noah Spence, S D.J. Swearinger

Titans: RB Derrick Henry, WR Adam Humphries, CB Adoree' Jackson, DL Jeffery Simmons, LB Daren Bates, DL Isaiah Mack, LB Reggie Gilbert

Jaguars at Falcons

Jaguars: WR C.J. Board, LB Preston Brown, QB Josh Dobbs, TE Charles Jones, DT Dontavius Russell, OL Tyler Gauthier, DT Carl Davis

Falcons: WR Brandon Powell, CB Jordan Miller, DE Austin Larkin, G Jamon Brown, G Sean Harlow, T John Wetzel, DL Deadrin Senat

Ravens at Browns

Ravens: QB Trace McSorley, WR Jaleel Scott, CB Anthony Averett, CB Iman Marshall, G Parker Ehinger, DT Justin Ellis, G Ben Powers

Browns: DE Olivier Vernon, TE David Njoku, WR Taywan Taylor, S J.T. Hassell, T Kendall Lamm, G Drew Forbes, TE Pharaoh Brown

Panthers at Colts

Panthers: LB Shaq Thomson, LB Marquis Haynes, DT Woodrow Hamilton, OL Matt Kaskey, CB Corn Elder, DE Christian Miller, DB T.J. Green

Colts: DT Denico Autry, CB Kenny Moore, CB Quincy Wilson, QB Chad Kelly, WR Chad Williams, OL Le'Raven Clark, OL Jake Eldrenkamp

Bengals at Dolphins

Bengals: WR A.J. Green, G John Miller, QB Jake Dolegala, WR Damion Willis, CB Torry McTyer, LB Brady Sheldon, OL Isaiah Prince

Dolphins: FB Chandler Cox, T J'Marcus Webb, OL Keaton Sutherland, OL Evan Boehm, DE Charles Harris, DE Avery Moss, DE Taco Charlton

Steelers at Jets

Steelers: QB Paxton Lynch, CB Artie Burns, S Marcus Allen, LB Tuzar Skipper, OL Chukwuma Okorafor, TE Zach Gentry, WR Amara Darboh

Jets: DB Blake Countess, CB Nate Hairston, OL Tom Compton, RB Kenneth Dixon, WR Demaryius Thomas, RB Josh Adams, DB Bennett Jackson

Giants at Washington

Giants: TE Rhett Ellison, QB Alex Tanney, RB Wayne Gallman, OL Chad Slade, DB Rashaan Gaulden, OT Eric Smith, WR David Sills

Washington: CB Quinton Dunbar, QB Colt McCoy, CB Fabian Moreau, RB Josh Ferguson, LB Josh Harvey-Clemons, TE Caleb Wilson, OL Ross Pierschbacher